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Кадыров: самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в мае

12:02, 13.03.2019 2
Кадыров: самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в мае
Фото: скриншот - vk.com

Самая большая мечеть в Европе откроется в мае этого года в городе Шали Чеченской Республики. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент на месте заканчиваются строительные работы. Около 300 специалистов занимаются внутренней и внешней отделкой, благоустройством прилегающей территории.

По словам Кадырова, мечеть будет рассчитана на 20 тысяч человек, а после завершения строительства она образует единый архитектурный ансамбль с комплексом высотных зданий «Шали-Сити».

«Мечеть станет настоящей жемчужиной России и мира. Могу с уверенностью сказать, что она будет объектом повышенного внимания туристов, приезжающих в Чечню», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что с ноября прошлого года фонд «Урал» возобновил финансирование строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Хорошо, что Аллах, которые дает на это деньги сидит в Кремле , в Москве.
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  • Анонимно 13 марта
    В Уфе должны были построить самую большую мечеть в Европе
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