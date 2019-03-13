Кадыров: самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в мае

Самая большая мечеть в Европе откроется в мае этого года в городе Шали Чеченской Республики. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент на месте заканчиваются строительные работы. Около 300 специалистов занимаются внутренней и внешней отделкой, благоустройством прилегающей территории.

По словам Кадырова, мечеть будет рассчитана на 20 тысяч человек, а после завершения строительства она образует единый архитектурный ансамбль с комплексом высотных зданий «Шали-Сити».

«Мечеть станет настоящей жемчужиной России и мира. Могу с уверенностью сказать, что она будет объектом повышенного внимания туристов, приезжающих в Чечню», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что с ноября прошлого года фонд «Урал» возобновил финансирование строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе.