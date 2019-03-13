Минсельхоз РТ предложил японским компаниям вместе выходить на азиатский рынок сельхозпродукции

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ выступило с предложением к японским компаниям совместно выйти на азиатский рынок сельхозпродукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Во Дворце земледельцев прошло обсуждение перспектив сотрудничества в АПК с партнерами из Японии.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году Россельхозбанк предоставил аграриям ПФО кредиты на 134,4 млрд рублей. Больше всего кредитов получили представители Саратовской и Нижегородской областей. Как отмечает пресс-служба банка, за время работы в регионах, входящих в ПФО, РСХБ вложил в их экономику свыше 1,7 трлн рублей.