В Чувашии по факту частичного обрушения школы возбудили уголовное дело, ущерб превысил 7,3 млн рублей

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10 марта в одной из деревень Урмарского района Чувашии обрушились плиты перекрытий двух этажей и несущих стен общеобразовательной школы, в результате завалило учебные классы и столовую, сообщается на официальном портале СК РФ.

По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В результате обрушения никто не пострадал, занятий на момент инцидента не было. Обрушение причинило крупный ущерб администрации Урмарского района на сумму более 7,3 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в деревне Большие Чаки Урмарского района Чувашии частично обрушилось двухэтажное здание школы 1974 года постройки. Пострадавших и погибших нет. На момент обрушения занятий в школе не было, в здании находился охранник. В школе обучались 32 ученика и 22 дошкольника. Они продолжат обучение в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов.