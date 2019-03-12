В Оренбурге приставы арестовали у должника 10 вертолетов

В Оренбурге судебные приставы арестовали имущество предприятия на 90 млн рублей. Ограничения наложены на 10 вертолетов, находившихся на промплощадке.

Теперь они должны быть проданы на торгах, сообщает пресс-служба УФССП по Оренбургской области.

«Судебные приставы Оренбурга составили акт описи и ареста в отношении 10 вертолетов и передали их на принудительную реализацию путем проведения торгов», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что название компании-должника не указано. Однако исполнительное производство ведет Московское управление службы судебных приставов.