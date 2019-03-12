Центробанк ограничит покупку криптоактивов для «неквалифицированных инвесторов»

Банк России планирует ограничить возможности покупки криптоактивов для так называемых «неквалифицированных инвесторов». Об этом говорится в проекте указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах.

Согласно документу, операторы систем, где станут выпускаться оформленные через блокчейн токены, будут обмениваться данными о клиентах, чтобы не допустить превышения определенной суммы инвестиций, пишет «РБК»

Конкретный порог Центробанк намерен определить отдельно. Предварительно, сумма будет равняться 600 тыс. рублей вложений

Напомним, ранее сообщалось, что в Гражданском кодексе РФ появятся цифровые права.