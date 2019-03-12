Армия России приступила к созданию суверенного интернета

Вооруженные силы РФ начали создавать суверенный интернет.

Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название— мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). У сети будет собственный поисковик, а независимость от мирового интернета будет обеспечена волоконно-оптическим кабелем, который проложат через Арктику.

Первый этап работ по созданию МТСС завершится в конце 2019 года. Система будет полностью готова к 2021 году, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Предполагается, что МТСС должна обеспечить электронную безопасность страны.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что власти не собираются ограничивать свободу Рунета.