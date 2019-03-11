Минниханов обсудил возможное сотрудничество с главой эндаумент-фонда НИТУ «МИСиС»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с директором фонда формирования целевого капитала НИТУ «МИСиС» Нурланом Киясовым, на которой обсуждались вопросы возможного сотрудничества.

Нурлан Киясов рассказал о том, каким образом финансируется фонд. По его словам, пожертвования выпускников и партнеров университета составляют целевой капитал фонда, доходы от управления которым направляются на цели, установленные благотворителями и финансовым планом организации, сообщает пресс-служба президента РТ.



Эндаумент-фонд НИТУ «МИСиС» создан в 2011 году. Он занимается финансированием и развитием деятельности национального исследовательского технологического университета «МИСиС».



Напомним, что сегодня Рустам Минниханов в Казани проведет заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. Ожидается, что в нем примут участие бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.