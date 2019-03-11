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В Набережных Челнах выставили на продажу снег за 66,6 млн рублей

13:59, 11.03.2019
В Набережных Челнах выставили на продажу снег за 66,6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Набережных Челнах на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу снег. Его стоимость оценили в 66 666 666 рублей.

Снег продается в неограниченном количестве, «непосредственно от производителя, без посредников и третьих лиц», говорится в объявлении. Оно было размещено 5 марта неким Линаром Надыршиным. В качестве адреса указывается Комсомольский район Челнов.

Ранее прокуратура Челнов внесла представление директору школы, на территории которой на восьмилетнего ребенка упала сосулька.

Общество Татарстан
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