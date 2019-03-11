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Ученые нашли универсальную молекулу, которая может бороться с гриппом

13:34, 11.03.2019
Ученые нашли универсальную молекулу, которая может бороться с гриппом
Фото: pixabay.com

Международная группа ученых, в которую входят представители США, Нидерландов, Бельгии, получила молекулу, которая может выступить универсальным и эффективным средством борьбы с гриппом, сообщает ИА «Regnum».

Мышам вводили молекулу, которая может имитировать поведение нейтрализующих тел. При попадании в организм мышей она способствовала полному выздоровлению. Новый метод даст возможность запустить процесс выздоровления еще до размножения инфекции внутри организма.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2019 года жители России чаще всего приобретали лекарства для лечения заболеваний респираторной системы (самые распространенные — грипп и ОРВИ). По данным аналитической компании DSM Group, за январь продажи препаратов этой категории составили 17% от общего числа. Второе место заняли лекарства для нормализации работы пищеварительного тракта и обмена веществ (16,7%).

ОбществоМедицина
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