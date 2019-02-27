Аналитики назвали самые популярные лекарства среди россиян

С начала 2019 года жители России чаще всего приобретали лекарства для лечения заболеваний респираторной системы (самые распространенные — грипп и ОРВИ).

По данным аналитической компании DSM Group, за январь продажи препаратов этой категории составили 17% от общего числа. Второе место заняли лекарства для нормализации работы пищеварительного тракта и обмена веществ (16,7%).

Кроме того, россияне часто покупали лекарства для лечения заболеваний нервной системы (16%), для лечения сердца и сосудов (12%) и средства от проблем с кожей (10%), передает RT.

Всего за прошлый месяц из аптек было продано 435,2 млн упаковок различных лекарств, что на 7% меньше, чем в декабре, но на 3% больше, чем в январе прошлого года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане в 2018 году набор наиболее востребованных лекарств подешевел на 12,8%, или почти на 2 тысячи рублей.