Режиссера Георгия Данелию вывели из искусственной комы

Режиссера Георгия Данелию вывели из искусственной комы.



На данный момент его состояние стало лучше, пишет «Интерфакс» со ссылкой на жену режиссера.

Ранее сообщалось, что режиссера Георгия Данелию, который попал в реанимацию с воспалением легких, ввели в искусственную кому.

Данелии 88 лет. Он родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Данелия выступил в качестве режиссера таких фильмов, как «Я шагаю по Москве» (1963), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977) и других.