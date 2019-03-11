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Новый iPad сохранит разъем под наушники и будет стоить около $330

01:32, 11.03.2019
Новый iPad сохранит разъем под наушники и будет стоить около $330
Фото: wikipedia.org

Блог Mac Otakara сообщил что новый iPad 7-го поколения будет стоить около $330. По его данным, Apple сохранит в своем бюджетном планшете Touch ID и разъем для наушников.

Авторитетный в технической среде ресурс утверждает со ссылкой на азиатских поставщиков, что новый гаджет получит такой же дизайн, как и 9,7-дюймовый iPad.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо уже предсказывал, что Apple выпустит бюджетные планшеты с 10,2-дюймовым экраном.

ТехнологииIT
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