Курбан Бердыев: «Заслуженная победа ЦСКА. Они воспользовались нашими грубыми ошибками в обороне»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился мыслями о ходе матча против московского ЦСКА (0:3).

— Заслуженная победа ЦСКА, у которого было достаточно преимущества в первом тайме. Во втором тайме они использовали наши грубые ошибки в обороне. Второй и третий мячи тому подтверждение.

— Нарушал ли правила Фернандес перед голом Нисимуры?

— Это разговоры для бедных. Знаем Левникова, он дает бороться. Арбитр европейского уровня. Он давал играть, претензий к нему нет, — приводит слова наставника «Рубина» Sport24.