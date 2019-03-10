116-летнюю жительницу Японии признали старейшим человеком на планете

Жительница Японии Канэ Танаку официально признана старейшим живущим человеком на Земле.

Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, на данный момент возраст женщины составляет 116 лет и 67 дней. Она родилась 2 января 1903 года.

Предыдущим обладателем титула самого старого жителя планеты была японка Тиё Мияко. Она умерла в июле прошлого года в возрасте 117 лет.

Напомним, что в январе скончался японец Масадзо Нонака, признанный старейшим мужчиной в мире. Ему было 113 лет и 179 дней. После его смерти статус самого старого мужчины, скорее всего, перейдет к немцу Густаву Гернету. Он родился 15 октября 1905 года.