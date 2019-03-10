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116-летнюю жительницу Японии признали старейшим человеком на планете

01:31, 10.03.2019
116-летнюю жительницу Японии признали старейшим человеком на планете
Фото: guinnessworldrecords.com

Жительница Японии Канэ Танаку официально признана старейшим живущим человеком на Земле.

Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, на данный момент возраст женщины составляет 116 лет и 67 дней. Она родилась 2 января 1903 года.

Предыдущим обладателем титула самого старого жителя планеты была японка Тиё Мияко. Она умерла в июле прошлого года в возрасте 117 лет.

Напомним, что в январе скончался японец Масадзо Нонака, признанный старейшим мужчиной в мире. Ему было 113 лет и 179 дней. После его смерти статус самого старого мужчины, скорее всего, перейдет к немцу Густаву Гернету. Он родился 15 октября 1905 года.

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