В Татарстане ввели в эксплуатацию свыше 21% от запланированного на 2019 год жилья

В Республике Татарстан по состоянию на 7 марта введено 21,5% от запланированного на 2019 год жилья. Об этом рассказал на республиканском совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

По его словам, на эту дату в эксплуатацию ввели 522,1 тысяч кв. м жилья.

По инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при президенте РТ построены 29 домов из 165. По программе многоквартирного инвестиционного жилья введено 24 дома. Еще 107 домов предстоит подготовить к эксплуатации.



Глава Минстроя РТ также отметил, что в 2020 и 2021 годах планируется увеличение ввода жилья. По его мнению, озаботиться решением вопросов, связанных с этим, необходимо заранее, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Ирек Файзуллин рассказал, что программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане в 2019 году обойдется в 5,8 млрд рублей. В рамках нее запланирован ремонт 936 многоквартирных домов.