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Минстрой РФ одобрил создание площадок проекта «Умный город» в Нижегородской области и Пермском крае

17:46, 06.03.2019

Минстрой России одобрил создание площадок проекта «Умный город» в Нижнем Новгороде и Сарове Нижегородской области, а также в Перми и Березниках Пермского края.

Кроме того, тестирование пройдет в Калуге и Обнинске Калужской области и Сатке Челябинской области.

Всего о желании стать пилотами на первом этапе реализации проекта «Умный город» сообщили порядка 40 городов. Однако, как отмечают в Минстрое, не все они в состоянии выполнить те задачи, которые перед ними поставлены.

Ранее сообщалось, что Башкирия станет пилотным регионом в рамках реализации федерального проекта «Умный город».

ОбществоИнфраструктура
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