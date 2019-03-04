Минниханов наградил экс-мэра Казани орденом «Дуслык»

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Камиля Исхакова орденом «Дуслык». Таким образом власти РТ отметили «многолетний плодотворный труд во благо Республики Татарстан» бывшего мэра Казани.

Минниханов отметил вклад Исхакова в проект создания Болгарской исламской академии, президентом которой тот стал в августе 2017 года, передает газета «Республика Татарстан».

Кроме того, сегодня президент Татарстана назначил Камиля Исхакова руководителем инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в Казани.

Напомним, что Исхаков родился 8 февраля 1949 года в Казани. Несколько лет занимал пост мэра Казани. После этого занял должность полпреда президента РФ на Дальнем Востоке. В 2016 году был назначен помощником президента РТ, через год возглавил Болгарскую исламскую академию.