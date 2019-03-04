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Минниханов наградил экс-мэра Казани орденом «Дуслык»

09:55, 04.03.2019 1
Минниханов наградил экс-мэра Казани орденом «Дуслык»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Камиля Исхакова орденом «Дуслык». Таким образом власти РТ отметили «многолетний плодотворный труд во благо Республики Татарстан» бывшего мэра Казани.

Минниханов отметил вклад Исхакова в проект создания Болгарской исламской академии, президентом которой тот стал в августе 2017 года, передает газета «Республика Татарстан».

Кроме того, сегодня президент Татарстана назначил Камиля Исхакова руководителем инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в Казани.

Напомним, что Исхаков родился 8 февраля 1949 года в Казани. Несколько лет занимал пост мэра Казани. После этого занял должность полпреда президента РФ на Дальнем Востоке. В 2016 году был назначен помощником президента РТ, через год возглавил Болгарскую исламскую академию.

ОбществоВласть Татарстан
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