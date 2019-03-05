Новая версия MIUI существенно улучшит смартфоны Xiaomi

Компания Xiaomi подготовила информацию о том, какие функции появятся в фирменной оболочке MIUI, сообщает «Российская газета».

Вот некоторые из нововведений, которые появятся в MIUI 10: возможность остаться на экране блокировки после разблокировки устройства, новые звуковые эффекты, одновременная работа сканера пальца и распознавания лица.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский производитель гаджетов Xiaomi показал новый смартфон Redmi Note 7 Pro. Он стал улучшенной версией Redmi Note 7. Согласно сообщению компании, аппарат получил процессор Qualcomm Snapdragon 675. Он будет представлен в двух версиях: 4 и 6 Гб оперативной памяти. Для них предусмотрен объем памяти в 64 и 128 Гб соответственно.