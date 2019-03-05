На расстоянии почти 450 тыс. км от Земли прошел астероид

В понедельник астероид 2015EG диаметром до 42 метров прошел на расстоянии 441 тыс. км от Земли.

Небесное тело прошло от планеты на удалении чуть большем, чем среднее расстояние между Землей и Луной.

Следующее сближение астероида 2015EG с Землей произойдет 9 сентября. Но на этот раз он будет находиться на расстоянии 63 млн км, пишет ТАСС со ссылкой на портал Space.com, который, в свою очередь, ссылается на специалистов NASA.

Ранее в Сети появились первые снимки поверхности астероида.