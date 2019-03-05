Прокуратура нашла виновницу «холодов» в школе Нижнекамска

Анонимные звонки в прокуратуру о замерзающих в школе детях помогли установить факт нарушения санитарных норм в средней школе №7 Нижнекамска. По результатам проверки начальнику управления образования города направлено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

По данным прокуратуры РТ, 14 января 2019 года температура воздуха в 11 учебных кабинетах составляла от 14 до 17 градусов выше нуля. То есть не дотягивала до планки от 18 до 24 градусов Цельсия, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года, — прим. ред.).

После вмешательства сотрудников надзорного ведомства в школе стало теплее.

К дисциплинарной ответственности привлечена замдиректора школы — ей объявили замечание. На момент прокурорской проверки она исполняла обязанности директора.

Ранее прокуратура потребовала наказать чиновников поселения Апастовского района, где пациентку доставляли к врачам в ковше трактора.