В Казани может пройти чемпионат мира по хоккею с мячом

Президент Федерации хоккея с мячом Татарстана Виталий Тимуца рассказал, что Казань может стать местом проведения чемпионата мира по бенди.

«Есть перспективы у Татарстана и Казани, в частности. На случай заинтересованности нашей республики в чемпионате мира по хоккею с мячом федерацией проведены переговоры с Международной федерацией хоккея с мячом, эта возможность реализуема», — цитирует главу федерации ИА «Татар-информ».

По словам Виталия Тимуцы, для проведения турнира в Казани могут построить крытую арену. При этом он добавил, что место строительства от федерации не зависит, но он бы предпочел, чтобы арену построили в Дербышках.

Напомним, что в начале февраля сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира. В финале россияне одолели сборную Швеции со счетом 6:5.