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В Казани может пройти чемпионат мира по хоккею с мячом

15:19, 05.03.2019 3
В Казани может пройти чемпионат мира по хоккею с мячом
Фото: vk.com/dynamokazan

Президент Федерации хоккея с мячом Татарстана Виталий Тимуца рассказал, что Казань может стать местом проведения чемпионата мира по бенди.

«Есть перспективы у Татарстана и Казани, в частности. На случай заинтересованности нашей республики в чемпионате мира по хоккею с мячом федерацией проведены переговоры с Международной федерацией хоккея с мячом, эта возможность реализуема», — цитирует главу федерации ИА «Татар-информ».

По словам Виталия Тимуцы, для проведения турнира в Казани могут построить крытую арену. При этом он добавил, что место строительства от федерации не зависит, но он бы предпочел, чтобы арену построили в Дербышках.

Напомним, что в начале февраля сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира. В финале россияне одолели сборную Швеции со счетом 6:5.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    зачем он нужен?
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  • Анонимно 05 марта
    В Казани уже был такой чемпионат мира около 5 лет назад.Я на нем работал и, будучи студентом, заработал на подарок невесте! У меня лично сложилось хорошее впечатление об этом мероприятии, и не у меня одного.
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  • Игорь Чепахин 05 марта
    Совершенно не нужное мероприятие для Казани. Никто не соглашается проводить его в европейской части России, а за Урал и на Восток ехать не хотят
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