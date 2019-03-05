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Журналисты и блогеры Поволжья выслали более 100 работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

14:48, 05.03.2019

Более 100 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте до 31 марта 2019 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2019 года, а федерального — в июне. Победители конкурса отправятся осенью 2019 года в Стокгольм в штаб-квартиру партнера конкурса — компании Ericsson.


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