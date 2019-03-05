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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

03:35, 05.03.2019
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Фото: flickr.com

В 2018 году самый угоняемым автомобилем в России среди застрахованных в компании «АльфаСтрахование» стал Cadillac Escalade.

Как сообщается на сайте компании, второе место занял Lexus LX. Тройку замыкает Jeep Grand Cherokee.

Далее в рейтинге идут Toyota Camry, Hyundai Santa Fe,BMW 7-series, Toyota Land Cruiser, KIA Optima, Hyundai Tucson и Lexus RX.

Ранее сообщалось, что в 2018 году количество автомобилей, которые объявили в розыск в России, составило 26 819 штук.

Общество
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