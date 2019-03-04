Власти Удмуртии ограничат движение грузовиков по дорогам республики

Миндортранс Удмуртии сообщил о ежегодном введении ограничения на движение большегрузов по дорогам УР. Оно будет действовать с 1 по 30 апреля, и с 20 мая по 31 августа.

Согласно правилам, грузовикам тяжелее 6 тонн проезд по региональным дорогам разрешен только с 22.00 до 9.00. При этом в летний период ограничения действуют при температуре выше 32°С, напоминает пресс-служба министерства.

Также ограничение введут с 15 сентября по 14 октября 2019 года при движении по дорогам с гравийным и переходным типом покрытия.

Временное ограничение движения в весенний и осенний периоды не распространяется на пассажирские автобусы, на транспорт федеральных органов исполнительной власти, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, кормов для животноводства и почтовых грузов. Также движение разрешено при перевозке грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных ЧС, при перевозке сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.