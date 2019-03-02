«Яндекс» опустил цену на свой смартфон на 20 процентов

«Яндекс» снизил стоимость своего «Яндекс.Телефона» более чем на 20 процента.

«Как и остальные игроки рынка, через определенное время после выхода модели мы пересматриваем ценовую политику и снижаем цены», — цитирует «РИА ФАН» сообщение прес-службы компании.

Напомним, что появление телефона не вызвало ажиотажа на рынке. Новинка вызвала смешанные впечатления, поскольку ее главной особенностью стало ПО «Яндекса» интегрированное в Android.

На экономическом форуме в Давосе Тим Кук, возглавляющий Apple, рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о «Яндекс.Телефоне». Он сказал, что не слышал о таком устройстве.