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«Яндекс» опустил цену на свой смартфон на 20 процентов

04:21, 02.03.2019 2
«Яндекс» опустил цену на свой смартфон на 20 процентов
Фото: youtube.com / скриншот

«Яндекс» снизил стоимость своего «Яндекс.Телефона» более чем на 20 процента.

«Как и остальные игроки рынка, через определенное время после выхода модели мы пересматриваем ценовую политику и снижаем цены», — цитирует «РИА ФАН» сообщение прес-службы компании.

Напомним, что появление телефона не вызвало ажиотажа на рынке. Новинка вызвала смешанные впечатления, поскольку ее главной особенностью стало ПО «Яндекса» интегрированное в Android.

На экономическом форуме в Давосе Тим Кук, возглавляющий Apple, рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о «Яндекс.Телефоне». Он сказал, что не слышал о таком устройстве.

ТехнологииIT
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 марта
    По Яндекса интегрировано в Android. Этим сказано всё. Слабо сделать всё самим. Вообще отмечаю также излишнюю назойливость яндекс браузера.
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  • Анонимно 03 марта
    зато у них офис модный
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