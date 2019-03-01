В Кировской области назвали кандидатов на должности председателя правительства и вице-губернатора

Глава Кировской области Игорь Васильев назвал кандидатов на должности председателя правительства и вице-губернатора. Это Александр Чурин и Андрей Плитко соответственно.

«У нас меняется структура управления: мы выделили должность председателя правительства и вице-губернатора. Для чего? Для того, чтобы мы соответствовали в полной мере тем требованиям, которые применяются сейчас на федеральном уровне», — рассказал на пресс-конференции губернатор региона.

Кандидатуры, названные выше, будут внесены в Законодательное собрание после вступления законопроекта о разделении должностей и полномочий в законную силу. Документ был принят вчера, сообщается на сайте правительства Кировской области