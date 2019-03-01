В Казани водителя автобуса не стали сажать за наезд на пьяного пешехода

Фото: Реальное время

Московский райсуд Казани огласил приговор по делу о смертельном наезде на пешехода. Виновным в нарушении правил признан 61-летний водитель автобуса ПАЗ.

Вину водитель полностью признал и был наказан 3 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также на 3 года его лишили права управления транспортом, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что ночью 7 августа 2018 года подсудимый за рулем автобуса ПАЗ двигался по улице Васильченко в сторону улицы Восстания. По дороге сбил 30-летнего пешехода, двигавшегося по проезжей части. От полученных травм 30-летний мужчина вскоре скончался в больнице. Экспертиза показала — на момент ДТП пешеход был пьян.

Суд учел эти обстоятельства при вынесении приговора и взыскал в пользу семьи потерпевшего моральный вред в 500 тысяч рублей.

Ранее в Казани за сутки зафиксировали четыре аварии с участием пяти автобусов одной марки.