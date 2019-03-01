В Госдуме РФ предложили выделять семьям до 500 тысяч рублей на парковочное место

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в России госпрограмму помощи семьям в покупке парковочного места для автомобиля.

По его мнению, семьям можно было бы выдавать сертификаты от 200 000 до 500 000 рублей для покупки парковочного места.

В письме к министру промышленности и торговли Денису Мантурову депутат пояснил, что у населения пользуются спросом программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Отсюда возникает необходимость в парковочном месте, но многие семьи не могут себе его позволить, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в России могут запретить приобретать машины, если у потенциального покупателя нет в собственности гаража или парковочного места.