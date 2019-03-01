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В Госдуме РФ предложили выделять семьям до 500 тысяч рублей на парковочное место

12:59, 01.03.2019 1
В Госдуме РФ предложили выделять семьям до 500 тысяч рублей на парковочное место
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в России госпрограмму помощи семьям в покупке парковочного места для автомобиля.

По его мнению, семьям можно было бы выдавать сертификаты от 200 000 до 500 000 рублей для покупки парковочного места.

В письме к министру промышленности и торговли Денису Мантурову депутат пояснил, что у населения пользуются спросом программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Отсюда возникает необходимость в парковочном месте, но многие семьи не могут себе его позволить, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в России могут запретить приобретать машины, если у потенциального покупателя нет в собственности гаража или парковочного места.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    Вместе с сертификатом на покупку парковочного места, дайте сертификат на оплату налога на недвижимость на 10 лет вперед
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