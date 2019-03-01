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Экономика

Экономисты предложили россиянам самим определять размер пенсионных взносов

08:27, 01.03.2019 3
Экономисты предложили россиянам самим определять размер пенсионных взносов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер и проректор Академии труда Александр Сафонов предложили меры по долгосрочному реформированию системы социального страхования.

Эксперты считают, что гражданам нужно дать возможность самим решать, сколько отчислять в ПФР. Сегодня работодатель уплачивает за работников страховые взносы по ставке в 30%, из них 22% идет в ПФР, 5,1% — в ФОМС, 2,9% — в ФСС.

Экономисты предлагают объединить их в единый тариф и предоставить работнику самому выбрать его структуру, передает РБК.

Также эксперты предлагают объединить Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. После этого необходимо преобразовать форму собственности единого фонда в общественную.

Ранее в России предложили передавать пенсии по наследству. Для этого предлагается установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Его будут рассчитывать путем прибавления 5 лет к ожидаемой продолжительности жизни.

Экономика
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    Дайте мне зарплату как у депутата
    За 450 тыс руб в месяц я найду способ самому накопить на пенсию
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  • Анонимно 01 марта
    И дело даже не в размерах отчислений а в их сохранности ! веру в госуправление финансами убили напрочь ! необходимы стабильные финмеханизмы с общественным контролем лет так на 100
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  • Анонимно 01 марта
    Человек самим фактом своей жизни в стране уже обеспечивает себе минимальную пенсию создавая своим трудом и потреблением добавочную прибыль государству.Поэтому государство минималку должно платить автоматически.Ну а дальше каждый человек должен решать самостоятельно как ему копить на старость.При инфляции в 5-10% в год любые долгосрочные накопления неэффективны если они лежат без движения на полке в пенсионном фонде.Что можно будет купить на рубль через 30-40 лет.А вот если бы человек 30 лет назад вместо взноса в пенсионный фонд на эти деньги начал бы покупать доллары то он сейчас был бы очень состоятельный человек.
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