Экономисты предложили россиянам самим определять размер пенсионных взносов

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер и проректор Академии труда Александр Сафонов предложили меры по долгосрочному реформированию системы социального страхования.



Эксперты считают, что гражданам нужно дать возможность самим решать, сколько отчислять в ПФР. Сегодня работодатель уплачивает за работников страховые взносы по ставке в 30%, из них 22% идет в ПФР, 5,1% — в ФОМС, 2,9% — в ФСС.



Экономисты предлагают объединить их в единый тариф и предоставить работнику самому выбрать его структуру, передает РБК.



Также эксперты предлагают объединить Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. После этого необходимо преобразовать форму собственности единого фонда в общественную.



Ранее в России предложили передавать пенсии по наследству. Для этого предлагается установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Его будут рассчитывать путем прибавления 5 лет к ожидаемой продолжительности жизни.