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Moody's заявило, что кибератаки могут повлиять на кредитный рейтинг компаний

10:17, 28.02.2019
Moody's заявило, что кибератаки могут повлиять на кредитный рейтинг компаний
Фото: pixabay.com

Кибератаки могут серьезно повлиять на репутацию компаний и на их кредитный рейтинг. Об этом говорится в докладе рейтингового агентства Moody's.

Аналитики провели расчеты, основываясь на двух факторах, — уязвимости для кибератак и негативных последствиях от них, в том числе это касается утечки данных и репутационных рисков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ агентства.

В группу с самым высоким риском Moody's отнесло четыре сектора с общей суммой задолженности 11,7 млрд долларов: банки, компании, специализирующиеся на операциях с ценными бумагами, компании, занимающиеся инфраструктурой финансового рынка, а также медицинские учреждения, такие как больницы или лаборатории.

Ранее Moody's назвало ключевые риски для экономики России.

ЭкономикаФинансы
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