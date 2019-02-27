Путин потребовал освободить от налогов выплаты «земским» врачам и учителям

Президент России Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ единовременные выплаты участвующим в программах «Земский доктор» и «Земский учитель». Об этом он заявил на совещании с правительством в среду.



По словам Путина, выплаты по программе «Земский доктор» в реальности составляют не 500 тыс. рублей и 1 млн рублей, а меньше из-за вычета налога, пишут «Ведомости».

«Зачем мы это делаем?» — спросил президент министров, предложив включить налог в состав выплат либо освободить эти выплаты от него.

Напомним, программа «Земский доктор» была запущена в 2012 году. В следующем году по аналогии может быть запущена программа «Земский учитель».