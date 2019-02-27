В Кировском районе Перми открылся новый бассейн

В Кировском районе Перми начал свою работу новый бассейн.

Объект находится на улице Сысольской, 10/5. Помимо плавательного бассейна в спортивном комплексе расположены тренажерный зал, кардио-зал, гардероб и медкабинет. В бассейне есть отдельная раздевалка и душ для инвалидов, рассказали в пресс-службе администрации города.

Сам бассейн имеет четыре дорожки по 25 метров с «олимпийской» шириной 2,5 метра. Дно расположено под уклоном, позволяющим обеспечить глубину бассейна на мелкой части 120 см, на глубокой части 180 см.

Стоимость возведения бассейна составила 91,2 млн рублей.

Напомним, в этом году запланировано открытие еще одного бассейна в Дзержинском районе Перми.