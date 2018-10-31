Власти Перми обозначили места строительства новых бассейнов в городе

Администрация Перми выступила заказчиком строительства новых бассейнов в Перми.

Как рассказали в мэрии, первый бассейн расположится на улице Сысольская, 10/5 в Кировском районе. В настоящее время ведется подготовка к вводу его в эксплуатацию. Второй — на улице Транспортная, 7 в Дзержинском районе планируется выкупить в муниципальную собственность у компании-застройщика АО «ПЗСП». Оба бассейна появятся до конца года, откроются — в 2019 году.

Кроме того, определены места строительства еще двух новых бассейнов в городе. Планируется, что до 2022 года объекты расположат в Мотовилихе — в микрорайоне Вышка-2 и в Дзержинском районе — на Парковом.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани появится Центр развития водных видов спорта FINA.