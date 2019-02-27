ЦБ намерен отнести потери клиентов банков от атак хакеров к операционным рискам

Центробанк РФ планирует отнести потери клиентов банков от атак хакеров и мошенников к операционным рискам, которые влияют на достаточность капитала. Об этом заявил начальник управления моделирования рисков департамента банковского регулирования ЦБ Михаил Бухтин.

По его словам, регулятор намерен разработать систему, где будет устанавливаться допустимый уровень данных потерь.

«Всегда считалось, что операционный риск — это потери самого банка, однако мы понимаем, что потери от инцидента — не обязательно потери самого банка. Клиентские потери мы также будем признавать операционным риском», — рассказал «Коммерсанту» Бухтин.

На данный момент ЦБ будет накапливать статистику потери клиентов банков от хищений средств, классифицировать их, а также проводить соответствующую аналитику.

Напомним, ранее российские банки раскрыли новую схему вывода похищенных хакерами денег.