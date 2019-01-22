Superjob отказался от графы «образование»

Сервис по поиску работы Superjob отказался от графы «образование». В компании считают, что подход к поиску вакансий по этой категории устарел.

«Теперь отсутствие образования определенного типа больше не препятствие для поиска работы», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы рекрутинговой компании.

Компании все больше смотрят на реальные навыки и опыт кандидата, а не на корочку учебного заведения, и отдают приоритет сотрудникам, которые уже имеют наработанные связи и успешные кейсы, полагают в Superjob. Кроме того, графа об образовании по-прежнему остается при размещении резюме, сообщили в организации.

«Конечно, необходимость высшего образования и так очевидна по названиям некоторых вакансий — это инженеры, врачи и так далее. Но для большого количества профессий существует масса альтернативных способов обучения, позволяющих быстро начать успешную карьеру», — добавили в рекрутинговой компании.

Напомним, что сегодня Минтруд РФ назвал самые востребованные профессии 2018 года. Наибольший интерес работодатели проявляли к бухгалтерам и педагогам.