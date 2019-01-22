Минтруд назвал самые востребованные профессии в России в 2018 году

Министерство труда и социальной защиты РФ назвало самые востребованные профессии в России. Информация приводится на основе данных аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы по итогам 2018 года.

Согласно полученным отчетам, работодатели больше всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. Рост по сравнению с 2017 годом составил 30 тысяч вакансий. На втором месте находятся педагоги — 100 834 запросов, сообщает RT.

Ранее эксперт заявил, что профессии водителя и продавца в России исчезнут в ближайшем будущем.