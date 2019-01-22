В Госдуме предложили ввести в продажу невозвратные билеты в плацкарт

В Госдуме предложили Минтрансу разрешить продажу невозвратных билетов в плацкартные вагоны.

По словам депутата парламента Натальи Кувшиновой, с обращением о продаже невозвратных билетах обратились граждане из разных регионов и представители Общероссийского движения пассажиров. Кувшинова предлагает «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу» без согласования с ФАС.

Минтранс получил обращение от депутата и скоро приступит к его рассмотрению, передают «Известия».

Стоит отметить, что в настоящее время стоимость невозвратных билетов субсидируется из бюджета России из-за чего перевозчики не могут менять ее самостоятельно. Из-за этого на плацкарт и общие вагоны продажа невозвратных билетов не распространяется.

Напомним, РЖД начало продавать невозвратные билеты на поезда с 20 января. Покупатели невозвратных билетов сэкономят от 5% до 20% от стоимости проезда. Разница будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.