Аэропорт «Саратова» вновь стал работать с перебоями из-за тумана и снегопада
В аэропорту Саратова из-за тумана и снегопада задержаны несколько рейсов.
На онлайн табло аэропорта сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий задержаны вечерние рейсы в Москву (Шереметьево).
Также с задержкой два вечерних самолета вылетят из Москвы (Внуково) в Саратов.
По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в городе еще несколько суток.
Ранее аэропорт Саратова два дня подряд работал с перебоями из-за метели и сильного снега. 17 января воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.Общество
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