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Аэропорт «Саратова» вновь стал работать с перебоями из-за тумана и снегопада

22:58, 21.01.2019
Аэропорт «Саратова» вновь стал работать с перебоями из-за тумана и снегопада
Фото: realnoevremya.ru

В аэропорту Саратова из-за тумана и снегопада задержаны несколько рейсов.

На онлайн табло аэропорта сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий задержаны вечерние рейсы в Москву (Шереметьево).

Также с задержкой два вечерних самолета вылетят из Москвы (Внуково) в Саратов.

По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в городе еще несколько суток.

Ранее аэропорт Саратова два дня подряд работал с перебоями из-за метели и сильного снега. 17 января воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Общество
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