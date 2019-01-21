Юрист «Открытой России» Эльза Нисанбекова задержана по делу о нежелательных организациях в качестве свидетеля

Сегодня в России впервые было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК («Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной»). Дело было возбуждено в отношении активистов «Открытой России», в частности против члена федерального совета движения из Ростова Анастасии Шевченко.

В рамках дела с обысками пришли к координатору ростовского отделения Елене Меньшениной, активистам Антону Приходько, Ольге Зениной и Ирине Зениной, а также к юристу правозащитного проекта «Открытой России» Эльзе Нисанбековой, постановление на проведение обыска в ее квартире выдано Ростовским судом.

Координатор движения Алексей Прянишников сообщил «Реальному времени», что обыск у Нисанбековой закончился около часа дня. Всю технику, включая телефон, изъяли, поэтому до нее невозможно дозвониться. О подробностях ему стало известно от родственников Нисанбековой, находившихся в квартире во время обыска.

— Сейчас она в Центре «Э» для дачи показаний, я предполагаю, что речь идет о свидетельских показаниях. Обыск проходил в рамках дела Анастасии Шевченко. Где Ростов и где Казань, почему именно Эльза — я не могу ответить. Понятия не имею, как они увязали это, по какому критерию — случайному или как, здесь сложно логику проследить, — говорит Прянишников.

Почему именно Шевченко стала фигурантом уголовного дела о нежелательных организациях, притом что активистов у «Открытой России» много, Прянишников предположил, что «если человек ранее в течение года два раза привлекался судом к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ («Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»), то возможно возбуждение уголовного дела.