В итальянском городе объявили «месяц тишины» ради записи скрипок Страдивари

Власти Кремоны (область Ломбардия в Италии) попросили жителей до 9 февраля как можно меньше издавать внезапные и ненужные звуки на время реализации проекта по записи аутентичных скрипок Антонио Страдивари.

Также на этот период времени прекращено автомобильное и местами велосипедное движение в районах, прилегающих к концертному залу Джованни Арведи, где будут производиться записи, сообщает «Российская газета».

Проект Banca del suono («Библиотека звуков») нацелен на создание к 2020-му году цифровой базы данных. В нее попадут тональные гаммы, сделанные на двух скрипках, одном альте и одной виолончели, отобранных из городского музея.