В магазинах Башкирии начали продавать куриные яйца XL и M
В магазинах Башкирии появились куриные яйца размером XL и M.
Так, как сообщает «Башинформ», яйца высшей категории имеют размер XL, а первой категории — М.
Предполагается, что существует и «яичный» S, присвоенный яйцам второй категории, однако яйца с такой упаковкой пока не были замечены.
До этого в российских магазинах появились упаковки яиц по девять штук вместо привычного всем десятка.БизнесРозничная торговляОбщество
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