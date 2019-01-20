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В магазинах Башкирии начали продавать куриные яйца XL и M

14:23, 20.01.2019
В магазинах Башкирии начали продавать куриные яйца XL и M
Фото: скриншот

В магазинах Башкирии появились куриные яйца размером XL и M.

Так, как сообщает «Башинформ», яйца высшей категории имеют размер XL, а первой категории — М.

Предполагается, что существует и «яичный» S, присвоенный яйцам второй категории, однако яйца с такой упаковкой пока не были замечены.

До этого в российских магазинах появились упаковки яиц по девять штук вместо привычного всем десятка.

БизнесРозничная торговляОбщество
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