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В Госдуме заявили, что шансы на списание долгов за газ в Чечне крайне малы

13:57, 20.01.2019 1
В Госдуме заявили, что шансы на списание долгов за газ в Чечне крайне малы
Фото: pixabay.com

В Госдуме считают, что шансов на вступление в силу решения районного суда Грозного о списании 9 млрд рублей долгов населения за газ перед «Газпромом» практически нет.

«Прецедент крайне интересный. Я считаю, что шансов на то, что он устоит на апелляции или там в Верховном суде, крайне малы», — заявил член комитета по транспорту и строительству нижней палаты парламента Дмитрий Ионин.

Он отметил, что если решение суда пройдет процедуру обжалования и устоит, то он как депутат от Свердловской области обратится в прокуратуру с просьбой списать долги свердловчан за газ, пишет «РИА Новости».

Ранее суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни. Районный суд Грозного постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

Вслед за этим депутаты Чувашии и Башкирии обратились прокуратуру региона с требованием списать долги жителей за газ.

Позже член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:27
    на сайте Ленинского районного суда г.Грозного РТ нет такого решения суда и нет гражданского дела по иску Прокурора ЧР к ООО "Газпром Трансгаз Грозный"))))
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