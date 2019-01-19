В Чувашии депутат попросил списать долги за газ по примеру Чечни

Депутат Госсовета Республики Чувашия Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с требованием списать долги жителей за газ по примеру Чечни.

«ЧР — ЧР: Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи. И в обеих есть миллиардные долги за газ. Ну, в Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадежные 9 млрд, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже?" — написал Степанов на своей странице во «ВКонтакте».

По словам депутата, он написал обращение прокурору Чувашии Василию Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку.

Ранее суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни. Районный суд Грозного постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

