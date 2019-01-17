Девять НПЗ в России потратят на модернизацию производства 300 млрд рублей

Минэнерго РФ заключило соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с девятью НПЗ. Предприятия потратят на это около 300 млрд рублей.

Строительство новых установок позволяет предприятиям претендовать на получение возвратного акциза в рамках завершения «налогового маневра», сообщает пресс-служба министерства.

Среди предприятий — АО «Антипинский НПЗ», ООО «Марийский НПЗ», «Орскнефтеоргсинтез» и другие.

Полная сумма должна быть вложена в модернизацию до 2026 года.

По закону заключить инвестсоглашения с Минэнерго могут НПЗ, переработавшие в 2017 году не менее 600 000 т. В списке заключивших инвестсоглашения на сайте Минэнерго не указаны ООО «Трансбункер — Ванино» (производство — 606 900 т), АО «Краснодарэконефть» (2,5 млн т), ООО «ВПК-ойл» (639 500 т).

Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность введения возвратного акциза на нефть с повышающимся коэффициентом для нефтяных заводов, расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири. На эти цели планировалось выделить 330 млрд рублей.

