Пираты потребовали выкуп за российских моряков, захваченных у берегов Бенина

Похитители потребовали выкуп за захваченных в Гвинейском заливе российских моряков.

По информации координатора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергея Фишова, переговоры ведут посредники. По его словам, обычно такие компании находятся в Англии.

«Посредники в любом случае будут сбивать цену, придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики. Это обычная деятельность», — цитирует Фишова «РИА Новости».

В настоящее время решается вопрос о месте передачи людей и денег. Где содержатся похищенные, неизвестно. Также нет информации о времени следующего контакта с захватчиками и сумме выкупа.

Напомним, нападение пиратов в Гвинейском заливе у берегов Бенина произошло в ночь с 1 на 2 января, были похищены шесть российских моряков.