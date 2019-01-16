Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Сбербанк по итогам торгов Московской биржи в среду обогнал по капитализации «Роснефть» и вновь став самой дорогой российской компанией.

Рыночная стоимость Сбербанка к закрытию торгов превысила 4,51 трлн рублей. Обыкновенные акции кредитной организации подорожали на 1,65%, до 201,26 руб., привилегированные — на 0,76%, до 173,1 руб.

Бумаги «Роснефти» подешевели на 0,8% до 421 рубля, в результате капитализация нефтяной компании снизилась до 4,46 трлн рублей.



Напомним, что «Роснефть» в августе прошлого года опередила по капитализации Сбербанк. В начале октября «Лукойл» обогнал Сбербанк, подвинув его на третье место.