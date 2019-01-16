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«Ростелеком» и Ericsson объявляют о начале ежегодного конкурса для журналистов и блогеров IT-сферы

15:13, 16.01.2019 34

«Ростелеком» и Ericsson объявляют о начале ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее», который проводится восьмой год подряд для представителей медиасферы. К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, пишущие о новых технологиях, инновационных разработках, трендах в IT-сфере.

Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»: «Конкурс подогревает журналистский интерес ко всему новому в IT-сфере и ежегодно привлекает все большее число участников. Мы видим, что они с удовольствием включаются в продвижение онлайн-сервисов, технологических трендов, BigData, интернета вещей, робототехники и технологий на основе 5G. За годы проведения конкурса мы создали площадку, где медиасфера и область информационных технологий выступают единым фронтом, и сформировали профессиональное сообщество, которое задает тренды в IT-журналистике».

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в СМИ и блогосфере с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно, в номинациях:

  • Печатная пресса
  • Радио и телевидение
  • Интернет-СМИ
  • Социальные медиа


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