В Татарстане ожидается мокрый снег, гололед и до -5°С

Сегодня, 16 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью временами снег. Днем снег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах метель, гололед.

Ветер ночью южный умеренный, днем юго-восточный сильный порывами до 15—20 м/с, местами — до 23 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Минимальная температура воздуха ночью в республике составит от -3°С до -8°С. Максимальная температура воздуха днем от 0°С до -5°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до -5°С.

