Сборная России впервые c 2006 года выиграла обе эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону

Мужская и женская сборные команды России по биатлону впервые с 2006 года выиграли обе эстафетные гонки в рамках одного этапа Кубка мира.

Российские команды одержали победу в обеих эстафетах на четвертом этапе Кубка мира сезона-2018/19 в немецком Оберхофе.

В составе женской сборной выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Мужскую сборную составили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, передает RT.

В предыдущий раз мужская и женская сборные команды России выиграли обе эстафетные гонки в сезоне-2006/07 на этапе в австрийском Хохфильцене.