СМИ сообщили о госпитализации Евгения Плющенко из-за сильных болей в спине

Фигуриста Евгения Плющенко госпитализировали в Москве из-за сильных болей в спине.

По информации РЕН ТВ и Пятого канала, спортсмен попал в больницу еще 10 января. На данный момент он находится в нейрохирургическом отделении, других подробностей о самочувствии Плющенко нет.

Отметим, что Плющенко не раз сталкивался с проблемами со спиной и переносил операции. В феврале 2014 года фигурист должен был принять участие в Олимпийских играх, но за минуту до выступления ему пришлось сняться с соревнований из-за травмы спины. В 2015 году фигурист пропустил спортивный сезон из-за новой травмы позвоночника.

В марте 2017 года фигурист сказал, что планирует заняться тренерской работой. В Москве находится Академия фигурного катания Евгения Плющенко, где тренируются маленькие дети.

